PSG Mercato : La réponse claire de Pepe Reina au Paris SG

En quête d’une doublure de Keylor Navas, le PSG envisagerait de recruter Pepe Reina. Le portier espagnol de l'AC Milan n’a pas hésité à répondre à l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Pepe Reina pour remplacer Sergio Rico au PSG ?

Arrivé en prêt au PSG lors du dernier mercato estival, Sergio Rico ne devrait pas poursuivre son aventure dans la capitale. Le Paris Saint-Germain, ayant décidé de ne pas lever son option d'achat estimée à 10 millions d’euros, serait désormais en quête d’un nouveau numéro 2. Pour remplacer Sergio Rico, un nom a émergé ces dernières semaines, celui de Pepe Reina. Lors du mercato d'été 2017, Pepe Reina était annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain. Trois ans plus tard, Leonardo voudrait le faire venir à Paris pour jouer le rôle de doublure derrière Keylor Navas. La presse italienne révélait la semaine dernière que le directeur sportif parisien serait déjà passé à l’action pour son transfert. Mais le gardien de but de l’AC Milan a fait une précision sur cette affaire

Pepe Reina pas intéressé par un transfert au PSG ?

Lors d’un entretien accordé au journal AS, Pepe Reina a assuré n’avoir encore eu aucun contact avec le PSG. « Il n'y a rien. Le PSG a Keylor, Sergio Rico, Alphonse Areola... Ce n'est pas simple d'y aller et j'ai un contrat avec Milan », a-t-il précisé. Visiblement, le gardien de but de 37 ans ne ferme pas la porte à une arrivée au Paris Saint-Germain cet été. Mais son transfert au Paris SG s'annonce très compliqué. Pour rappel, Pepe Reina n'a plus qu'un an de contrat chez les Rossoneris, qui l'ont prêté en janvier dernier à Aston Villa.