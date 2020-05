Bordeaux : Réunion capitale pour Longuépée et Bistro Regent

Accablé par les révélations des Ultramarines, Frédéric Longuépée doit mettre les choses au clair avec Bistro Regent. Le sponsor principal des Girondins de Bordeaux a suspendu son contrat avec le club.

Rencontre entre Frédéric Longuépée et Marc Vanhove

Alors que la Ligue 1 est terminée, la tension est à son summum entre la direction des Girondins et certains supporters. Les Ultramarines en veulent à Frédéric Longuépée et son équipe, dont ils exigent le départ de Bordeaux. Au moment où le club doit faire face à cette fronde, il traverse également une crise financière. Du fait de l’arrêt du championnat, Bistro Regent, son principal sponsor, a décidé de suspendre son contrat avec le club au scapulaire. Le championnat définitivement arrêté, Bordeaux et son sponsor doivent se réunir pour faire le point sur leur partenariat. Longtemps attendue, la rencontre entre Frédéric Longuépée et Marc Vanhove, le patron de Bistro Regent, devrait se tenir le 28 mai. C’est ce que vient d’indiquer Eric Barrère, journaliste de beIN Sports.

Règlement de compte en vue ?

Cette réunion avec la direction bordelaise avait déjà été annoncée par l’homme d’affaires. En marge de cette rencontre, Marc Vanhove avait précisé qu’il n’était pas « encore » question de mettre un terme au partenariat. Avant toute nouvelle négociation, l’entrepreneur veut être remboursé pour le surplus qu’il a dépensé la saison dernière. Marc Vanhove confiait avoir payé 80% de sa prestation alors que les Girondins n’ont honoré que 67% de la leur à cause de la fin de la Ligue 1 (arrêtée à la 28e journée). Au cours de cette réunion, le patron de Bistro Regent veut également en savoir plus concernant les conditions de reprise du championnat (avec ou sans supporters). Celles-ci permettront de fixer les bases d’un nouveau partenariat entre les deux parties.