Liga : Real ou Barça, quel est le club préféré des arbitres?

Si le sujet fait toujours débat parmi les passionnés du football espagnol, un spécialiste s’est prononcé sur la question ce jeudi. Eduardo Iturralde González, ancien arbitre de Liga, a clairement indiqué quel club entre le Real Madrid ou le Barça est le plus aimé par la population et les arbitres espagnols.

Le Real Madrid ou le Barça ? Un débat éternel en Liga

Le sujet donne toujours lieu à des débats passionnés entre les joueurs, les supporters et les médias de ces deux mastodontes qui dominent littéralement la Liga, le championnat d'élite espagnol. Avant l'interruption de la saison à cause du Covid-19, les Barcelonais étaient 1ers, talonnés de 2 points par les Madrilènes. Pour le Real Madrid et ses partisans, le Barça est le club préféré des arbitres espagnols, ce qui impliquerait que ces derniers se montrent moins sévères pour siffler les fautes commises par les joueurs barcelonais. En retour, le club catalan et ses adeptes estiment que c’est au contraire la formation madrilène qui a les ferveurs des hommes en noir en Liga.

Eduardo Iturralde González lâche son avis

Eduardo Iturralde González est un ancien arbitre de Liga. Cet ex-homme en noir espagnol a officié 291 matches du championnat d’élite espagnol. C’est dire s’il est qualifié pour se prononcer sur le sujet. Selon Eduardo Iturralde González, le Real Madrid est de loin le club le plus aimé par la population et l’écurie préférée des arbitres espagnols « Que cela plaise ou non à Barcelone, 70% de la population – hors Catalogne – est pour Madrid », a-t-il expliqué pour la Cadena Ser, avant d’indiquer que 90% des arbitres ont « une préférence » pour le Real Madrid. L’ancien arbitre espagnol a toutefois précisé : « La plupart (des arbitres) sont pour le Real Madrid. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'ils arbitrent Madrid, ils ne sont pas professionnels. » Aussi, le Barça est en train de remonter dans l’estime de la population espagnole. « Aujourd'hui, il y a plus de monde pour le Barça, notamment les jeunes qui ont connu les titres de Guardiola », a ajouté Eduardo Iturralde González.