ASSE Mercato : Le programme mercato de Claude Puel pour l’été

Le manager général de l’ ASSE a annoncé un mercato compliqué en raison de la crise de Covid-19. L’Équipe confirme cela en dévoilant le plan secret de Claude Puel, en vue de la saison prochaine.

ASSE : 7 joueurs en priorité sur le marché ?

Comme annoncé à son arrivée à l’ ASSE en octobre 2019, Claude Puel va procéder au dégraissage de l’effectif des Verts cet été. Le club ligérien doit faire face aux effets de la crise dans laquelle il est plongé à cause de la pandémie de coronavirus. L’entraineur a déjà fait savoir qu’il souhaite « diminuer la masse salariale » estimée à 37,5 M€ annuel. D’après le quotidien de sport, l’AS Saint-Étienne va mettre 7 joueurs sur le marché, pour tenter de combler le déficit dans son historique budget prévisionnel (2019-2020) estimé à 109 M€. La source évoque un déficit d'exploitation de près de 14 M€. Les joueurs concernés en priorité par un départ de l’ASSE cet été sont : Loïs Diony, Sergi Palencia, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Yan M’Vila, Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco. Les deux premiers sont des flops sur qui Claude Puel ne compte pas. Quant aux autres, ils font partie du plan de réduction de la masse salariale. En plus des 7, Claude Puel restera attentif aux offres pour d’autres joueurs, dont Arnaud Nordin, Franck Honorat, Romain Hamouma. Le premier avait fait l’objet d’une offre de 4 M€ du RC Strasbourg à l'hiver, selon la source. Quant aux deux derniers, leurs noms sont associés au FC Lorient promu en Ligue 1.

Le cas Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier est également concerné par les départs. Claude Puel lui a déjà signifié qu’il sera le gardien de but N°2 la saison prochaine. Ruffier fait partie des gros salaires à l' ASSE, son transfert serait donc une bouffée d’oxygène pour le club. En fin de contrat en juin 2021, le portier de 33 ans ne semble pas disposer à laisser son salaire mensuel estimé à 200 000 € pour une nouvelle aventure. « Concernant l'effectif, c'est ouvert. On est à l'écoute et on traitera les éventuelles demandes, au cas par cas », avait fait savoir le manager général, tout en indiquant qu’il n’y aurait plus de recrutement à 4 ou 5 M€ à Saint-Étienne.

Qui sont les joueurs sur qui Puel souhaite s’appuyer

D’après L’Équipe, Harold Moukoudi est parmi les joueurs sur qui Claude Puel souhaite s’appuyer pour bâtir sa nouvelle équipe. Prêté sans option d’achat à Middlesbrough en janvier, il reviendrait pour prendre la place de William Saliba transféré à Arsenal. Le défenseur central de 22 ans n’est pourtant pas enclin a retrouver le technicien de 58 ans qui lui avait préféré le jeune Wesley Fofana (19 ans). Concernant ce dernier et Denis Bouanga, Claude Puel avait déclaré : « c’est avec ce type de joueurs que le club peut continuer à se projeter dans le futur ». En quête d’un attaquant cet été, l’ ASSE aurait déjà recruté Jean-Philippe Krasso, le buteur d'Épinal. Les Verts souhaitent également s’attacher les services d’Adil Aouchiche qui sera libre de tout engagement à l’issue de son contrat au PSG le 30 juin 2020.