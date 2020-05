OL, ASSE Mercato : Grange à la place de Coupet, Aulas réagit

Le départ de Grégory Coupet de l’ OL a surpris Jean-Michel Aulas. Cependant, le dirigeant assure qu’il sera remplacé convenablement. Par Fabrice Grange de l’ASSE ?

OL : Aulas aime Fabrice Grange, mais...

Grégory Coupet n’est plus l’entraineur des gardiens de but de l’ OL, il a rejoint le Dijon FCO. Fabrice Grange serait le favori pour lui succéder. Jean-Michel Aulas ne dément pas la tendance, mais il se montre très méfiant, car le technicien de 48 ans est le coach des portiers de l’ASSE depuis l’été 2012. En d’autres termes, son image collerait trop à celle du grand rival de Lyon. « Les retours de Saint-Étienne ne sont jamais très appréciés des supporters, mais il est quelqu'un de bien », a lâché Jean-Michel Aulas dans un entretien à l’Agence France Presse. « Je l'aime beaucoup Fabrice. Je crains que son passage à Saint-Étienne ait posé quelques problèmes. C'est Juninho qui prendra la décision. Je dis un avis de ce que je lis sur les réseaux sociaux », a expliqué le patron de l’ OL ensuite.

Fabrice Grange est né à Lyon et y a joué !

Pour mémoire, Fabrice Grange est natif de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans la métropole de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été gardien de but à l’Olympique Lyonnais entre 1991 et 1994. Il a ensuite rejoint Olympique Charleville-Mézières avant son exil en Écosse au Kilmarnock. Il avait fait son retour en France en 1997 en signant au FC Nantes. Mais après l’unique saison 1997-1998, il est reparti à l’aventure. Fabrice Grange a rejoint la Chine et le club Liaoning FC, entre janvier 1999 et novembre 2000. Revenu dans l’hexagone, il avait déposé ses valises au RC Paris (2001-2002), avant de finir sa carrière à l’AS Beauvais Oise (2002-2004). Reconverti en entraineur, il a été l’assistant de Bruno Martini en Équipe de France (2006 à 2008), entraineur des gardiens de but au FC Nantes (juin 2008 à août 2012) et actuellement coach des gardiens à l'AS Saint-Étienne depuis septembre 2012.