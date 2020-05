Bundesliga : Derby, course au titre, enjeux de la 27e journée !

La 27e journée de Bundesliga commence dès ce soir avec le derby de Berlin et se terminera dimanche. Voici les enjeux de cette nouvelle journée post-confinement.

Derby de Berlin en Bundesliga, Væ victis

Quel dommage que l'Olympiastadion de Berlin soit à huis clos pour cet alléchant derby en guise d'ouverture de la 27e journée de Bundesliga ! Ce derby est d'autant plus attendu, qu'il est le premier de l'histoire à l'Olympiastadion en Bundesliga. En effet, l'Union Berlin effectue sa première saison dans l'élite, et le Hertha aura sans doute à coeur de se venger après la défaite du match aller. Le 2 novembre dernier, la domination de l'Union s'était concrétisée au plus cruel des moments, à la 90e minute sur un penalty transformé par Sebastian Polter.

Aujourd'hui, l'enjeu est immense, la récompense l'est tout autant. Si vainqueur il y a, il s'éloignera définitivement de la zone de relégation et pourra même se permettre de rêver d'une aventure européenne la saison prochaine. Onzième et douzième avant le coup d'envoi, le Hertha et l'Union ne sont séparés que d'un point au classement, c'est dire l'enjeu colossal que représente ce derby.

Indécise course à l'Europe

Demain, le match de Fribourg, 7e, ne pourrait être qu'une formalité. Les Breisgau-Brasilianer reçoivent le Werder Brême, avant-dernier, qui compte 5 points de retard sur le barragiste et qui n'a plus gagné depuis le 18 janvier. Une victoire de Fribourg pourrait être d'une importance capitale puisqu'au même moment, Wolfsbourg, 6e avec deux points d'avance sur le SCF, reçoit Dortmund. Les Jaune et Noir n'auront pour objectif que la victoire s'ils veulent rester dans les rails du Bayern Munich. Un Bayern qui recevra l'Eintracht, qui reste sur 4 défaites consécutives.

Le choc de cette 27e journée opposera le Borussia Mönchengladbach, 3e avec 52 points et le Bayer Leverkusen, 5e avec 50 points, dans un duel pour la Ligue des Champions. Malheur au vaincu dans ce match également puisque pour rappel, seules 4 places sont qualificatives pour la C1 alors que le Bayern, Dortmund, M'Gladbach, Leipzig et Leverkusen, se tiennent dans un mouchoir de poche. Intercalé entre ces deux équipes, Leipzig tentera de rattraper son faux pas du week-end dernier en s'imposant à Mayence, premier non-relégable.

Pronostics

Après notre encourageant 5/9 (avec un score exact) la semaine passée, nos pronostics, toujours sans garantie :

Hertha Berlin 1-1 Union Berlin

Fribourg 1-1 Werder Brême

Paderborn 1-2 Hoffenheim

Wolfsbourg 2-3 Borussia Dortmund

Borussia M'Gladbach 2-2 Bayer Leverkusen

Bayern Munich 3-0 Eintracht Francfort

Schalke 04 1-1 Augsbourg

Mayence 0-2 RB Leipzig

Cologne 2-1 Fortuna Düsseldorf