ASSE : Diplôme, Julien Sablé officiellement entraîneur !

Adjoint de Claude Puel à l’ASSE, Julien Sablé est enfin diplômé pour diriger officiellement une équipe professionnelle de football. Il a obtenu son Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (BEPF).

ASSE : Sablé désormais autorisé à diriger un club professionnel

Julien Sablé, membre du staff technique de l’ASSE peut désormais exercer officiellement en Ligue 1 ou en Ligue 2 comme entraineur principal. Le diplôme (BEPF) obtenu ce mois de mai le lui permet. Fier de la reconversion de son ancien joueur, le club ligérien a communiqué sur le Brevet du technicien de 39 ans. « C’est le signe d’une reconversion aboutie. Arrivé au centre de formation stéphanois à l’âge de 17 ans, Julien Sablé a débuté sa carrière de joueur professionnel en 1997 pour l’ASSE. Il compte plus de 520 matchs professionnels, dont 340 en Vert. Il a amorcé sa reconversion en tant que cadre technique dans son club formateur. Une reconversion sanctionnée par les instances fédérales, Julien Sablé a validé l’obtention de son Brevet d’Entraineur Professionnel de Football, diplôme suprême permettant d'entraîner une équipe au niveau professionnel », a déclaré l’ASSE.

Julien Sablé avait dirigé l'ASSE en 2017 sans être diplômé

Rappelons que Julien Sablé est un ancien milieu de terrain et capitaine de l’ASSE (1998-2007). Il a ensuite porté les couleurs du RC Lens (2007-2009), de l’OGC Nice (2009-2012) et du SC Bastia (2012-2014). Il a démarré sa reconversion par la section U15 des Verts, puis est devenu l’entraineur de l'équipe réserve. Le 2 juin 2017, il est nommé directeur du Centre de formation de l'AS Saint-Étienne, en remplacement de Bernard David, et désigné entraineur de l'équipe première de l'AS Saint-Étienne, en remplacement d'Oscar Garcia, démissionnaire. Mais n’ayant pas le diplôme requis pour diriger l’équipe A, c’est le nom de son adjoint, Jean-Louis Gasset qui figure sur les feuilles de match, pendants les six rencontres (4 défaites et 2 nuls) qu’il a dirigées en Ligue 1, entre le 15 novembre et le 20 décembre 2017. Finalement, Gasset lui a succédé à la mi-saison 2017-2018.