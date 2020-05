FC Barcelone Mercato : Antoine Griezmann restera Blaugrana

Malgré sa saison en deçà des attentes placées en lui, Antoine Griezmann devrait rester quoi qu'il arrive au FC Barcelone la saison prochaine.

Antoine Griezmann assuré de rester au Barça ?

Mundo Deportivo l'annonce sans l'ombre d'un doute, Antoine Griezmann va rester au FC Barcelone la saison prochaine. Selon le média espagnol, ni le nouveau riche Newcastle, ni le PSG ni Chelsea, ne pourront faire céder les Blaugranas pour s'attacher les services de l'international français (78 sélections, 30 buts). L'ancien attaquant de l'Atlético est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024. Et le quotidien de préciser qu'aucun échange envisagé avec N'Golo Kanté ou Neymar ne pourra convaincre les dirigeants catalans.

Comme ses coéquipiers, Antoine Griezmann a repris l'entraînement le 8 mai, alors que la reprise de la Liga est envisagée le 12 juin. Echangé contre 120 M€ à l'Atlético Madrid l'été dernier, le Mâconnais affiche des statistiques relativement honorables (37 matchs, 14 buts toutes compétitions confondues) malgré une influence sur le jeu décevante. Le prochain but d'Antoine Griezmann avec le FC Barcelone sera son 200e en clubs. Il en a donc marqué 14 avec le Barça depuis 2019, après les 133 réalisations avec l'Atlético entre 2014 et 2019 (257 matchs) et les 52 buts inscrits sous les couleurs de la Real Sociedad de 2009 à 2014 (202 matchs). Peut-être l'objectif sera-t-il d'atteindre cette barre symbolique de 200 buts avant de parvenir à celle des 500 matchs disputés en clubs (496 actuellement).