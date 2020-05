RC Lens : LFP, Gervais Martel dévoile sa nouvelle ambition

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel envisage d'intégrer le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

RC Lens : Martel vise un poste au sein de la LFP

Gervais Martel a été président du RC Lens pendant 8 ans. À l’occasion du retour des Sang et Or en Ligue 1, l’ancien dirigeant lensois a fait plusieurs sorties. Interrogé par Le Parisien, il s’est prononcé sur la question de la fin de saison en Ligue 1 et en Ligue 2. Favorable à une Ligue 2 avec 22 clubs, l’homme d’affaires affirme qu’il n’aurait « pas été choqué » si la décision de jouer à 22 clubs la saison prochaine avait été prise pour la Ligue 1. Pour être au centre des décisions sur l’avenir du football en France, Gervais Martel étudie la possibilité de faire son retour. Fort de son expérience de dirigeant, il vise un poste au sein du Conseil d’Administration de la LFP. « Je suis en train de réfléchir. Il y aura des élections à la Ligue et je pourrais intégrer le collège des indépendants du conseil d’administration. Si je peux encore être utile… », a-t-il annoncé dans le quotidien régional.

Pourquoi Gervais Martel veut-il revenir ?

« L’expérience ne doit pas être totalement oubliée. J’ai toujours cherché le consensus et cela a globalement bien marché. Le football français est un tout. La solidarité, ce n’est que l’affichage ou pour applaudir à 20h à la fenêtre. La solidarité de façade devient insupportable. Le football français en prend plein la gueule depuis deux mois, avec des disputes secondaires par rapport à la situation du pays et de la vie des gens. Il va falloir que la solidarité coule dans les veines et soit inscrite dans les textes, concrètement », a expliqué Gervais Martel. Pour rappel, le responsable de 65 ans a présidé le RC Lens entre août 1988 et juillet 2012 et de juillet 2013 à septembre 2017.