FC Metz Mercato : Bernard Serin a choisi pour Diallo et N'Doram

Grand artisan du maintien du FC Metz cette saison, Habib Diallo pourrait bien partir du club lorrain cet été, à en croire les propos de son président. Kévin N'Doram pourrait faire le chemin inverse.

FC Metz, Habib Diallo vers la sortie ?

Auteur d'une très bonne saison à la pointe de l'attaque messine, Habib Diallo pourrait ne pas s'éterniser en Lorraine. C'est ce qu'a laissé comprendre Bernard Serin, le président du FC Metz, sur Direct FM : "Habib le sait : il a un bon de sortie. Évidemment, pas dans n’importe quelles conditions" a déclaré le boss Grenat. Cette saison, Habib Diallo, meilleur buteur du FCM, a incrit 12 buts en 26 matchs de Ligue 1. L'international sénégalais (4 sélections, 1 but), formé à Metz, a scoré à 48 reprises en 111 apparitions avec son club formateur.

Kévin N'Doram définitivement Grenat ?

Bernard Serin a profité de son interview pour dévoiler les contours de la situation de Kévin N'Doram : "On souhaiterait conserver Kévin N’Doram. Ce serait un transfert définitif pour lequel il faudra un accord de trois parties : le FC Metz, l’AS Monaco et Kévin N’Doram. Je me suis mis d’accord avec Monaco, nous attendons désormais l’accord du joueur. Je suis optimiste, parce qu’il sait où il est. Il a un rôle important à jouer, il s’est développé lors de la saison qui vient de se terminer. Et il a encore un peu de progrès à faire pour pouvoir ambitionner d’aller dans de plus grands clubs. Mais le FC Metz est une bonne base de travail pour lui" a confié le président lorrain. N'Doram a porté le maillot messin à 22 reprises cette saison, sans pourtant trouver la faille.