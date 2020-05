Ex-OM - Mercato : L’énorme aveu du milieu Giannelli Imbula

Après une bonne saison 2014-2015 du côté de l’OM, Giannelli Imbula signait au FC Porto. Dans des propos confiés à Foot Transfert, le milieu de terrain de Sotchi (Russie) a exprimé une grosse amertume liée à son passage dans l’écurie portugaise.

Giannelli Imbula, une grosse vente de l’OM

Performant à l’OM de Marcelo Bielsa, Giannelli Imbula s’était fait remarquer par plusieurs clubs européens, décidés à le signer lors du mercato estival 2015. Mais c’est finalement le FC Porto qui est parvenu à obtenir la signature du milieu de terrain français en échange d'une somme de 20 millions d’euros dans les caisses du club olympien, appartenant alors à Margarita Louis-Dreyfus et dirigé par le président Vincent Labrune. C’était alors le plus gros transfert de l’histoire de la Liga NOS, le championnat d’élite du Portugal. C’est dire si l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille était attendu avec de grands espoirs par les fans des Dragons.

Giannelli Imbula, une expérience décevante au FC Porto

Mais l’ancien du Toulouse FC ne s’est pas montré à la hauteur. Incapable de convaincre Julen Lopetegui, alors sur le banc du FC Porto, Giannelli Imbula sera laissé sur la touche avant d’être rayé du projet des Dragons. Déçu de cette situation, il a rapidement décidé de quitter le FC Porto. Mais il avoue désormais que sa décision de partir avait été hâtive et qu’il aurait pu rester pour se battre. « Après une saison complète à l’OM, je suis arrivé motivé à bloc au FC Porto. Mes premiers matchs étaient satisfaisants mais peut-être pas assez aux yeux de Julen Lopetegui, qui a commencé à me mettre de côté petit à petit. Démis de ses fonctions quelques temps après, j’ai eu un regain d’espoir. Après une discussion avec le nouvel entraineur et le Président, j’ai vite compris que je ne faisais pas partie du projet. Je me suis dit qu’il ne fallait plus perdre de temps. Six mois après mon arrivée, j’ai dû prendre la lourde décision de quitter le FC Porto pour Stoke City. Mais avec du recul, je me dis que j’aurais dû m’accrocher et démontrer au coach que je méritais ma place au sein du club », a-t-il expliqué.