Dortmund Mercato : Le Bayern entre dans la danse pour Sancho ?

Nombreux sont les courtisants de Jadon Sancho. Le Bayern Munich, concurrent direct, serait également sur la piste de l'ailier anglais du Borussia Dortmund.

Après Manchester United, le Bayern Munich sur Jadon Sancho ?

On connaissait déjà les intérêts de Manchester United pour Jadon Sancho, on savait aussi que certains grands clubs n'étaient pas insensibles. Désormais, on peut ajouter le Bayern Munich à la liste des prétendants de l'international anglais (11 sélections, 2 buts), selon les informations d'ESPN. Le média confirme que Leroy Sané reste la piste prioritaire d'Hansi Flick, mais qu'une offensive pour attirer le jeune vingtenaire de Dortmund serait envisageable si le transfert de l'Allemand venait à échouer.

Enfin, le média américain croit savoir que le Borussia Dortmund sera plus demandeur envers Rekordmeister, puisqu'il s'agit d'un concurrent direct au titre. Le BVB a encore en travers de la gorge son statut de fournisseur de talents au Bayern, après les transferts de Lewandowski, Hummels, et Götze. Toutefois, un accord permettrait à Sancho de quitter le club, si celui-ci venait à recevoir une offre d'au moins 120 M€. Encore sous contrat avec le Borussia jusqu'en 2022, Jadon Sancho a inscrit 31 buts en 91 matchs avec les Jaune et Noir. Cette saison, ses statistiques sont impressionnantes, il a marqué 17 buts et délivré 19 passes décisives en 36 rencontres, il est donc décisif à chaque match, en moyenne.