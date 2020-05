PSG Mercato : Al-Khelaïfi déjà fixé pour Cristiano Ronaldo

La presse italienne est convaincue que le président du PSG, Nasser Al-Kehlaïfi, aimerait bien recruter Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato. Mais la star de la Juventus ne serait pas intéressé par une aventure en Ligue 1.

Cristiano Ronaldo dans le viseur du PSG ?

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a récemment affiché son admiration pour Cristiano Ronaldo. « J'admire cette volonté implacable qu'il a, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir », a confié le dirigeant qatari lors d’un long entretien accordé à France Football. Des propos suffisants pour enflammer la presse italienne qui y voit une tentative de séduire le quintuple Ballon d’Or. « Nasser fait la cour à CR7», a titré la Gazzetta Dello Sport et le Quotidiano Sportivo assure que « Paris fonce carrément sur Ronaldo ». Selon les médias transalpins, un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus cet été reste possible, d’autant plus que le joueur de 35 ans enchaine les performances sous les couleurs turinoises. Son gros salaire pèserait également dans les finances du club. Mais le média Fox Sports fait de nouvelles révélations sur le dossier.

CR7 pas intéressé par une aventure en Ligue 1 ?

Le média américain explique en effet que Cristiano Ronaldo est « heureux à la Juventus » et n’aurait nullement l’intention de quitter le Piémont de sitôt. Couronné dans les trois grands championnats (La Premier League, la Liga puis la Serie A), le Portugais ne serait tout simplement pas ouvert à l'idée de découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Il souhaiterait raccrocher les crampons à la Juventus. Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin en juillet 2018 et est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Vieille Dame.