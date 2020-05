Bordeaux : Un ex-joueur tire sur dirigeants et propriétaires

Bordeaux, 12e de Ligue 1, va très mal en ce moment. Les supporters du club souhaitent le départ du président délégué Frédéric Longuépée. Un ancien joueur des Girondins fait d'ailleurs un constat accablant et inquiétant de la situation.

Les Girondins de Bordeaux dans une situation pathétique ?

Bordeaux n’est pas secoué seulement par la crise sportive et économique créée par la pandémie de Covid-19. Le club au scapulaire fait face à une fronde des supporters. Et ce n’est pas tout ! Le sponsor principal des Girondins, Bistro Regent a suspendu son contrat, en attendant une réunion décisive annoncée pour le 28 mai. Face à tous ces remous, François Grenet est très inquiet pour son équipe de coeur. « Je ne le vis pas bien. On est dans une situation pathétique à l'heure actuelle. On se demande toujours quand on tombe aussi bas comment en arriver là. Je suis triste, inquiet et atterré de voir ce qu'il se passe. J’aimerais en savoir plus, car il y a beaucoup de choses qui se disent de tous les côtés », a-t-il exprimé au micro de Goldfm, dans des propos rapportés par web girondins.

Bordeaux : Dirigeants et propriétaires accablés par Grenet

Dans la suite de son commentaire, l’ancien défenseur a pointé un doigt accusateur sur les nouveaux patrons de Bordeaux (King Street). « Sur la forme, on peut dire unanimement que les dirigeants actuels et les propriétaires se sont royalement plantés. Aujourd'hui, je ne vois pas sincèrement comment on peut sortir de cette impasse rapidement. Le club est dans un état lamentable. Je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour. Je ne vois pas comment réconcilier la direction actuelle avec les supporters les plus fidèles, les Ultras », a constaté François Grenet. Ce dernier est natif de Bordeaux, a été formé chez les Girondins (1989-1991) et y a fait ses débuts professionnels. Pendant 9 saisons consécutives (1992-2001), il a défendu le maillot Marine et Blanc.