FC Nantes Mercato : C’est fait, un jeune attaquant a signé !

Alors que le flou règne sur l’avenir de Moses Simon, le FC Nantes est finalement parvenu à boucler un autre dossier qui durait depuis plusieurs mois. Le jeune attaquant Akram Tsague a signé son premier contrat professionnel avec les Canaris.

Le FC Nantes sécurise l’avenir de ses jeunes talents

La saison 2019-2020 terminée en Ligue 1, le FC Nantes s’active pour boucler certains dossiers en interne. Le club nantais est déjà parvenu à prolonger le bail d’Adem Husejnovic et Santiago Eneme-Bocari. Et les Canaris viennent de boucler une troisième signature. Pisté un temps par plusieurs cadors européens, Akram Tsague n'a jamais caché sa préférence pour son club formateur. En négociations depuis plusieurs semaines, le joueur de 20 ans a accepté la proposition du FC Nantes. Le natif de Douala a signé son premier contrat professionnel avec les Canaris. Si le FC Nantes n’a pas encore officialisé sa signature, l’un des agents d'Akram Tsague, Mc-Erwin Felix Mallong, a déjà vendu la mèche sur son compte Twitter.

La réaction d’Akram Tsague

De son côté, Akram Tsague n’a pas caché sa joie de prolonger son aventure au sein de la Maison-Jaune. « C’est forcément une bonne nouvelle de signer mon contrat aujourd’hui ! Tout joueur de foot attend ce jour-là, c’est un accomplissement de plusieurs années de formation (…) Signer ce contrat professionnel, c’est la conclusion de quelque chose et le départ pour une nouvelle aventure. Il faudra travailler plus pour aspirer plus », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site Actu Foot. Au FCN depuis sept saisons, le jeune attaquant tentera d'accrocher du temps de jeu au sein de l’équipe entrainée par Christian Gourcuff.