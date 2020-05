OL : Confidences de Gomis sur les débuts de Lacazette et Fekir

Au cours de son passage dans l'émission OL Night System, Bafétimbi Gomis est revenu sur son rôle dans les éclosions d'Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, ou encore Corentin Tolisso et Samuel Umtiti.

Gomis : "N'oubliez pas de m'inviter quand vous aurez réussi"

Se remémorant son passage lyonnais dans l'émission OL Night System, Bafétimbi Gomis s'est livré sur le rôle qu'il a joué auprès des cracks en devenir qu'étaient Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, et Samuel Umtiti. L'ex-international français (12 sélections, 3 buts) a confié avoir régulièrement dîné avec les pépites du centre de formation lyonnais. Avec ce rapprochement, il voulait les aider, mais aussi leur donner de la confiance en les incitant au travail. "Je leur ai dit de ne pas oublier de m'appeler une fois qu'ils auront réussi à jouer dans ces grands clubs, à jouer la Ligue des Champions", se souvient l'ancien Lyonnais (244 matchs, 95 buts).

Bafétimbi Gomis revient sur la défaite de Lyon face au Bayern

La demi-finale de Ligue des Champions perdue par Lyon face au Bayern Munich en 2010, reste à la fois "son meilleur souvenir" et son plus grand regret. Surtout au match aller quand l'OL jouait pendant 17 minutes en supériorité numérique suite à l'expulsion de Ribéry avant que Toulalan ne se fasse lui aussi exclure. "Je suis sûr que ça s'est joué là. Et peut-être même mon histoire avec l'OL. Avant l'expulsion de Toulalan, je vais m'échauffer, on est à 10 contre 11 et Claude Puel comprend qu'il doit tenter quelque chose. Quelques secondes après, on les rejoint à 10 contre 10 et je ne peux pas rentrer. Avec le recul, tu te dis que tu aurais pu être ce joueur qui fait la passe décisive ou qui marque ce but synonyme de sacré avantage pour le retour à Gerland", regrette Bafétimbi Gomis.