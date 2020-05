OM : Le « meilleur » de France pour remplacer Villas-Boas ?

Le limogeage d’Andoni Zubizarreta a suscité des tensions entre les dirigeants de l’OM et André Villas-Boas qui pourrait partir à son tour. Un ancien Marseillais propose « le meilleur entraîneur de France » pour combler le départ du technicien de l’Olympique de Marseille.

Vers un départ d’André Villas-Boas ?

Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Il a été démis de cette fonction il y a un peu plus d’une semaine. Cette décision des dirigeants olympiens pourrait avoir des conséquences pour le banc. En effet, André Villas-Boas n’a jamais caché qu’il liait son avenir à l’OM à celui de l’ancien directeur sportif du FC Barcelone. Le technicien portugais pourrait alors abandonner le banc phocéen pour afficher son mécontentement face au licenciement de l’ancien gardien et capitaine de la sélection d’Espagne. D’ailleurs, le stratège lusitanien a déjà refusé une offre de prolongation de l’Olympique de Marseille. Qui pourrait alors compenser valablement le départ de l’ex-manager de Chelsea ?

Le "meilleur entraîneur de France" pour l'OM

Plusieurs noms ont déjà été cités : Christophe Galtier, Hervé Renard, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino… Pour sa part, Cyril Domoraud souhaiterait que le départ de l’ancien stratège de Tottenham soit compensé par une signature de Laurent Blanc, ancien défenseur central marseillais et ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux et du PSG. « J’aimerais avoir Laurent Blanc car durant trois années ensemble, quand nous partagions la même chambre, je l’ai vu après chaque entraînement, prendre des notes, se préparer. Pour moi, il est le meilleur entraîneur de France, grâce à son intelligence et sa vision du jeu. Alors ce serait l’OM coaché par Laurent Blanc ! Un jour peut-être le verra-t-on sélectionneur des Eléphants ! », a suggéré l’ancien international ivoirien sur les ondes de RFI.