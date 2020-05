Nîmes Mercato : L'état des lieux du coach Bernard Blaquart

Les chances pour que Bernard Blaquart soit sur le banc du Nîmes Olympique la saison prochaine s'amenuisent. Cependant, le coach des Crocos a fait le point sur son effectif.

Le transfert de Bernardoni compliqué selon Bernard Blaquart

Semblant vouloir annoncer sa démission à son président Rani Assaf, Bernard Blaquart espère tout de même que le Nîmes Olympique conservera ses meilleurs éléments, à commencer par son gardien, Paul Bernardoni. "Sa cote monte. Je sais que Bordeaux en demande beaucoup et qu'Angers n'est pas loin de ce que demande Bordeaux. Après, la question que Nîmes doit se poser est : "est-ce que pour un garçon comme ça, on dit qu'on ne peut pas s'aligner, ou est-ce qu'on fait un effort en pensant que dans un an ou deux, ça vaudra encore plus ?" Maintenant, il ne faut pas faire de folie non plus" a confié le coach gardois dans une interview au 11 de Nîmes relayée par L'Equipe.

Benrahou bientôt officialisé ?

Concernant le capitaine Anthony Briançon, Bernard Blaquart espère qu'il va prolonger. Mais il a bien peur que ses huit ans passés au club ainsi qu'une aspiration à évoluer plus haut, ne poussent le numéro 23 nîmois à poser ses valises loin du Gard. Annoncé comme un nouveau joueur du Nîmes Olympique, Yassine Benrahou devrait bientôt voir son transfert se finaliser. "Il y a une volonté de la part du club de le conserver, la clause libératoire n'est pas énorme. Et il y a celle du garçon de rester chez nous. Donc je pense que c'est un dossier qui se fera en temps voulu, sans problème" (malgré la date butoir) a déclaré celui qui entraîne le NO depuis 2015.