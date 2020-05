Stade de Reims : Abonnements, Caillot réagit au don des fans

Des supporters du Stade de Reims ont renoncé à toutes les formes de compensation de leur abonnement pour les 5 derniers matches de la saison non joués à Delaune. Jean-Pierre Caillot, président du club rémois, n’est pas resté silencieux face à cette générosité extraordinaire des supporters.

Les fans du Stade de Reims renoncent à se faire rembourser

Les abonnés du Stade de Reims n’ont pas suivi les 5 derniers matches à Delaune auxquels leur abonnement leur donnait droit, à cause de l’arrêt prématuré de la saison. L’ordonnance du 7 mai définit le cadre réglementaire pour les abonnés de tous les clubs qui voudraient se faire rembourser. En se basant sur cette ordonnance, les clubs ont proposé un remboursement ou un avoir à leurs supporters. Les abonnés du Stade de Reims, réunis au sein de Ultrem 1995, ont appelé « les supporters et amoureux du club à ne pas demander de remboursement ou d'avoir », car leur formation « revient de loin » et leur « a offert depuis quelques années des émotions extraordinaires… »

Jean-Pierre Caillot ému pas le geste des supporters

Le renoncement des supporters rémois à toutes les formes de compensation a ému Jean-Pierre Caillot. Le président du club n’a pas manqué de saluer ce geste de grande générosité. Il a également déclaré comprendre totalement ceux qui ne pouvaient pas renoncer à se faire rembourser. « Je peux vous dire que quand j’ai lu le communiqué des Ultrem et quand je vois que plus d’un supporter sur trois a déjà renoncé à une forme de compensation par solidarité envers le club, je suis interpellé et touché. Interpellé de présider un club où la solidarité saute aux yeux sur le terrain chaque week-end mais aussi en dehors. Et touché d’entendre ou lire que le club est perçu comme une instance de confiance… […] Bien évidemment, je sais la difficulté de beaucoup de foyers et respecte totalement celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre cet acte engagé. […] Je salue tous nos supporters et renouvelle tous mes remerciements à ce mouvement solidaire qui fait chaud au cœur », a réagi Jean-Pierre Caillot sur le site du Stade de Reims.