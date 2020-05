Amiens SC : Bernard Joannin confirme pour Serhou Guirassy

Meilleur buteur d’Amiens SC la saison dernière, Serhou Guirassy est un joueur très courtisé, ce que vient de confirmer Bernard Joannin. Le président du club picard ouvre même la porte à un départ de l’attaquant de 24 ans.

Bernard Joannin ne compte pas retenir Serhou Guirassy

Relégué au terme de l’exercice 2019/2020, Amiens va sans doute perdre Serhou Guirassy. L’ex-international U20 tricolore (9 sélections/4 buts) a fini meilleur buteur du club picard la saison dernière. Le natif d’Arles a planté 9 pions en 24 apparitions avec Amiens. Suffisant pour qu’il affole bon nombre d’écuries sur le marché des transferts. Déjà proche de quitter l’avant-dernier de Ligue 1 en janvier, l’attaquant de 24 ans va partir cet été. C’est ce que vient d’indiquer Bernard Joannin, le président d’Amiens SC. Interrogé par Get Football News France, le dirigeant s’est dit ouvert à un départ de Guirassy. Il rappelle d’ailleurs que celui-ci avait refusé de partir lors du dernier mercato.

Premier League, Ligue 1, quelle destination pour Guirassy ?

« En janvier, nous nous sommes mis d'accord avec un club anglais et Serhou Guirassy m'a dit "écoute président, je veux rester à Amiens comme je veux aider mes amis à survivre cette année". Alors il est resté, il a refusé un contrat très lucratif avec un club anglais », a confié Bernard Joannin. Le président d’Amiens confirme que plusieurs clubs anglais, notamment West Ham, et même de Ligue 1 s’intéressent à son buteur. Le dirigeant amiénois n’attend plus qu’ « une offre au bon prix » pour céder le joueur. Celui-ci avait été recruté l’été dernier contre 6 millions d’euros. Il devrait rapporter une dizaine de millions d’euros au futur pensionnaire de Ligue 2.