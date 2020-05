FC Barcelone : LDC, la réponse claire de Setién à Messi

Lors d’une interview accordée à beIN SPORTS, Quique Setién a passé en revue l’actualité du FC Barcelone. Le coach barcelonais en a profité pour évoquer les récents propos de son capitaine, Lionel Messi.

Lionel Messi pessimiste pour la Ligue des Champions ?

Avant la suspension de la saison en raison de la crise sanitaire, le FC Barcelone était statistiquement parlant en train de réaliser une belle saison. Le club catalan occupait la tête du championnat avec deux points d’avance sur son rival historique, le Real Madrid. Le Champion d'Espagne était également en ballotage favorable pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions après son match (1-1) sur la pelouse de Naples. Mais le style de jeu des Catalans était peu reluisant. Et ça, Lionel Messi l’a bien compris. Lors d’une interview accordée au journal espagnol Sport, le génie argentin a expliqué que si le FC Barcelone souhaite remporter la Ligue des Champions, il faudra se montrer plus convaincant dans la façon de jouer. « Je n'ai jamais douté de l'équipe que nous avons et je ne doute pas que vous pouvez remporter tout ce qui reste, mais pas en jouant de cette manière (…) J’ai eu la chance de disputer la Ligue des Champions chaque année et je sais qu'il n'est pas possible de la remporter en jouant comme nous l'avons fait », a-t-il déclaré.

La réponse de Quique Setién

Une sortie de Lionel Messi qui n’est pas passée inaperçue. Entraineur du FC Barcelone, Quique Setién est revenu sur les récents propos de son capitaine. Le coach catalan a déclaré que son équipe avait autant de chances de gagner la Coupe aux grandes oreilles que n’importe quelle autre équipe. « La déclaration de Léo ? Je pense que cela a suscité beaucoup de débats. Nous sommes convaincus que nous pouvons gagner la Ligue des Champions. Certaines choses doivent être améliorées, mais nous sommes convaincus que l'équipe a le potentiel pour remporter la Ligue des Champions », a déclaré Quique Setién. À noter que le Championnat espagnol pourrait reprendre en juin prochain. La reprise de la Ligue des Champions est quant à elle prévue au mois d'août.