Ex-PSG Mercato : Laurent Blanc proche de retrouver un banc ?

Laurent Blanc, ancien coach du PSG, est resté caché pendant 4 ans. L'ancien séléctionneur mettrait tout en oeuvre pour rebondir à la tête d'un nouveau staff technique dans les prochains mois.

Laurent Blanc se rapproche de Jorge Mendes

Laurent Blanc a quitté le PSG l’été 2016. Son nom a été associé à plusieurs clubs, dont Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone ou encore l'AS Roma, mais il n’a toujours pas trouvé de point de chute. Les dernières nouvelles sur le futur technicien français indiquent qu’il se serait rapproché de Jorge Mendes afin de se donner les moyens de trouver un club rapidement. En effet, Foot Mercato croit savoir que Laurent Blanc « a effectué un rapprochement » auprès du puissant agent portugais. Une stratégie qui va certainement accélérer le retour de l’entraineur de 54 ans à la tête d’un club et non des moindres. Il faut rappeler que l’OL avait fait de Laurent Blanc sa priorité après le départ de Bruno Genesio à l’été 2019, mais il n’avait pas trouvé d’accord avec Jean-Michel Aulas pour revenir en Ligue 1.

La situation de Laurent Blanc agace Arsène Wenger !

À noter aussi que Laurent Blanc a remporté plusieurs titres et trophées avec le Paris Saint-Germain, trois titres de champion de France (2014, 2015 et 2016), deux coupes de France, trois coupes de la Ligue, trois Trophées des Champions et un quart de finale de Ligue des Champions. Vu son palmarès avec Paris et son statut, il vise un club de l’élite européenne et n'est pas intéressé par les offres de clubs intermédiaires, ce qui complique un peu son avenir, car les grosses écuries ont des entraineurs bien en place. Du coup, l'ancien champion du monde (1998) a passé 4 ans sans entraîner, au grand étonnement d'Arsène Wenger. « Laurent Blanc, il n'est pas très bon ? C'est incroyable qu'il n'ait pas de club, une injustice et un mystère. Il incarne l'entraineur français exportable dans un grand Championnat », avait-il confié à L'Équipe récemment.