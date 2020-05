LOSC Mercato : Enorme revirement en vue pour Junior Alonso

En Argentine depuis un an et demi, Junior Alonso ne devrait pas être transféré définitivement à Boca Juniors. Un officiel du club argentin vient d’indiquer que le joueur prêté par le LOSC ne souhaitait pas rester.

Junior Alonso bientôt de retour au LOSC ?

Nouveau rebondissement dans le dossier Junior Alonso. Alors que des négociations étaient annoncées pour son transfert à Boca Juniors, le défenseur paraguayen prêté par le LOSC ne voudrait plus poursuivre l’aventure en Argentine. C’est ce qu’a assuré Jorge Bermudez, membre du conseil d’administration du club argentin. « Nous sommes totalement satisfaits du rendement sportif d’Alonso (…) Le joueur nous a dit avoir des problèmes personnels pour continuer dans le club (…) Nous respectons cette volonté et nous pensons que ce sera une difficulté encore plus grande que celle économique pour pouvoir le garder avec nous », a révélé le dirigeant argentin au micro de Fox Sports. Des révélations qui ouvrent donc la voie à un départ d’Alonso de Boca Juniors.

Alonso vers une destination surprise ?

S’il ne compte pas poursuivre l’aventure en Argentine, Junior Alonso ne veut pas non plus revenir au LOSC. Comme l’indique TNT Sports, le défenseur paraguayen voudrait rentrer dans son pays pour être prêt de sa famille. Un club s’intéresserait même au joueur de 27 ans. Selon le média argentin, le Club Olimpia serait prêt à rapatrier le joueur du LOSC. La formation paraguayenne avait déjà signé un joli coup en hiver en recrutant le buteur Togolais Emmanuel Adebayor (36 ans). De son côté, Lille ne devrait pas s’opposer au départ de son joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Une échéance que l’international paraguayen (28 sélections/1 but) est parti pour ne pas honorer.