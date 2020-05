Montpellier HSC : Laborde fait un geste pour Mont-de-Marsan

Gaëtan Laborde a décidé de ne pas rester inactif face à la pandémie de Covid-19. Le joueur du Montpellier HSC et son agent ont lancé une cagnotte pour l’achat de masques à distribuer aux personnes vulnérables de Mont-de-Marsan, sa ville d’origine.

Gaëtan Laborde ouvre les yeux face au Covid-19

Le Covid-19 est toujours une réalité en France malgré le déconfinement ordonné par le gouvernement depuis le 11 mai dernier. Pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages, plusieurs personnes ont déjà fait des gestes. Mais la lutte est loin d’être terminée et les actions de générosité continuent à tomber. C’est au tour de Gaëtan Laborde, attaquant du Montpellier HSC, de s’impliquer dans la lutte contre ce fléau. Et le buteur de l’écurie héraultaise a ciblé son action. Ainsi, après avoir parlé à son agent Christophe Hutteau, les deux hommes auraient décidé de venir en aide aux habitants de la ville de Mont-de-Marsan, dans les Landes.

L'ex-Bordelais et son agent lancent une cagnotte

Selon les informations de France Bleu, le joueur du Montpellier HSC et Christophe Hutteau ont donc décidé de lancer une cagnotte pour les habitants de Mont-de-Marsan. Les fonds récoltés serviront à l’achat de masques (NORME CE) à distribuer rapidement aux personnes les plus vulnérables de la ville, après avoir « dentifié les besoins auprès des associations, hôpitaux, EHPADS et divers services sociaux ». Par ce geste, Gaëtan Laborde et son agent souhaitent également appeler à une lutte plus collective contre la pandémie de Covid-19. La cagnotte en ligne lancée par l'ancien Bordelais et son représentant a déjà récolté près de 6 000 euros.

.