Ligue 1 : Terrible nouvelle pour l' OL, Amiens et Toulouse

Vendredi, le Tribunal Administratif de Paris a rendu son verdict suite aux recours introduits par l’ OL, Amiens SC et Toulouse FC. Les clubs, qui contestent le récent verdict de la LFP, ont été déboutés par la justice.

Après le verdict de la LFP, Jean-Michel Aulas vient d’encaisser un nouveau coup dur. Aujourd'hui vendredi, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé suite aux recours introduits par le président de l’ OL. Celui-ci avait déposé deux requêtes auprès de la cour. Le dirigeant lyonnais contestait notamment la fin du championnat décrétée par la LFP et le mode de calcul « inique » utilisé par la Ligue pour rendre sa décision. Seulement, le Tribunal Administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour trancher à ce sujet. Pareil verdict pour les recours d’Amiens SC et du Toulouse FC qui contestaient leur relégation en Ligue 2 par la LFP.

Nouveau bras de fer judiciaire en vue ?

Après le verdict du tribunal, Jean-Michel Aulas (OL), Bernard Joannin (Amiens SC) et Olivier Sadran (Toulouse FC) devraient saisir le Conseil d’Etat. Celui-ci est « compétent pour connaître des actes de nature réglementaire pris par les autorités à compétence nationale telles que la LFP », peut-on lire dans le communiqué. Du côté d’Amiens, on a pas tardé pour passer à l’étape suivante. Dans un communiqué dont l'Agence France Presse a eu copie, Amiens annonce avoir saisi « immédiatement le Conseil d'État ». Le Toulouse FC devrait emboîter le pas au club picard. Cité par la même source, Olivier Sadran a indiqué qu’il irait « sans doute devant les organes compétents ». La LFP pour sa part s’est réjouie de cette première manche remportée devant les tribunaux. D’autres rounds sont à venir dans ce bras de fer entre la Ligue et les trois clubs contestataires.