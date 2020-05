LOSC Mercato : Coup de froid pour le titi parisien Aouchiche

Le LOSC est intéressé par Adil Aouchiche, le jeune milieu offensif formé au PSG avec qui il arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Lille OSC qui pensait faire une offre est pratiquement assuré d'échouer à cause des exigences de l’intéressé et le standing des clubs présentement à ses trousses.

La venue d’Adil Aouchiche au LOSC improbable

Sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Adil Aouchiche ne devrait pas rebondir au LOSC. Le jeune milieu de terrain, bientôt en fin de contrat avec le PSG, est courtisé par plusieurs clubs de premier plan. Pour L’Équipe, Lille OSC et d’autres clubs de Ligue 1, dont l’ASSE et Bordeaux, ne pourront pas l’enrôler. Le quotidien sportif pointe les exigences salariales trop élevées du joueur de 17 ans. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain voudrait minimum 100 000 euros de salaire par mois, ce que ne peuvent lui accorder ces trois écuries françaises. De même, le titi parisien réclamerait aussi une prime à la signature s’élevant à 4 millions d’euros. Des garanties financières qui l'éloignent donc clairement des Lillois, bordelais et aussi de l'AS Saint-Étienne.

Aouchiche, une piste à abandonner ?

Ces montants sont jugés exorbitants pour le club de Gérard Lopez et les autres. Surtout qu’ Adil Aouchiche n’est encore qu’à l’aube de sa carrière professionnelle. Les Dogues ne peuvent que lui offrir plus de temps de jeu contrairement à Paris. L’international U18 tricolore (12 sélections/2 buts) n’a joué que trois matches, dont deux en tant que titulaire, la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Il a inscrit son premier but en pro lors de la victoire du PSG (6-0) contre Linas-Montlhéry en Coupe de France. Adil Aouchiche est devenu cette saison le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Ligue 1 avec le PSG. C’était lors de la 4e journée de championnat et une victoire (2-0) contre Metz. Reste maintenant à savoir s’il va continuer d’écrire son histoire avec le club de la capitale ou alors tenter sa chance ailleurs.

Mercato Lille OSC : Des pistes anglaises pour le titi du PSG

La cible de Lille OSC est assurée d'une chose, elle ne sera pas au chômage la saison prochaine. Des clubs anglais seraient déjà à ses trousses. Le nom de Newcastle a été cité tout comme celui de Sheffield United et Arsenal. Ces clubs anglais ne devraient avoir aucun mal à répondre aux attentes du joueur sur le financier. Malgré son talent, Adil Aouchiche pouvait difficilement s'imposer au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Le club compte une star confirmée par ligne de jeu, ce qui rend difficile l'intégration des jeunes du club à l'équipe.