Montpellier HSC : Hilton tacle la reprise de la Bundesliga

Reprise le week-end dernier, la Bundesliga en sera à sa 27e journée ce week-end. Interrogé sur la reprise du championnat allemand, Vitorino Hilton, joueur du Montpellier HSC, ne s’est clairement pas montré emballé.

Quelle reprise pour la Bundesliga ?

Après avoir été interrompue mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19, la Bundesliga est pour l’instant le seul grand championnat européen à avoir repris. L’événement était attendu, pas seulement en Allemagne, mais également à travers le monde, pour le défi sportif et sanitaire. Mais après une si longue interruption, le spectacle proposé par les différents acteurs n’avait rien d’emballant, dans un contexte de huis clos et de distance à respecter entre chaque joueur. Autant de mesures qui ont eu des effets négatifs sur le jeu et qui ont considérablement dénaturé le football.

Vitorino Hilton pas emballé par la reprise de la Bundesliga

Comme plusieurs personnes à travers le monde, Vitorino Hilton a suivi attentivement la reprise du championnat d’élite allemand. Interrogé par RMC Sport sur cette reprise, le capitaine du Montpellier HSC s’est clairement montré réservé. Il a dénoncé un football bizarre dans des stades vides et des célébrations dénaturées. « Ça m’a fait bizarre. Ce n’est pas le football qu’on aime. Tu as l’impression que c’est plus un entraînement qu’un match, sans les supporters. Et le moment le plus joyeux dans le football, c’est quand on marque un but, pour célébrer avec nos coéquipiers. Et là, c’est chacun avec un mètre de distance… », a exactement déclaré le défenseur central brésilien de 42 ans sur les antennes de la radio sportive avant de conclure : « Je suis mitigé. »