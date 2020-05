FC Nantes : Jean-Charles Castelletto annonce son arrivée

Annoncé depuis des semaines du côté du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto s’est confié sur son avenir. Dans un entretien, le défenseur du Stade Brestois a confirmé son départ chez les Canaris.

Jean-Charles Castelletto lève les doutes sur son avenir

L’arrivée de Jean-Charles Castelletto au FC Nantes n’est plus qu’une question d’heure. Le défenseur camerounais vient de le confirmer dans un entretien à Ouest France. Pour le média, le joueur du Stade Brestois doit s’engager avec les Canaris « en début de semaine ». « Normalement, c’est bon. Je dois passer ma visite médicale en début de semaine. Pour un contrat de 3 ans », assure l’international camerounais (1 sélection). Le défenseur de 25 ans en profite pour justifier son départ vers le FC Nantes. Le natif de Clamart se voit passer un palier en rejoignant les Canaris. « Nantes, c’est un grand et très beau club. On joue tous pour aller dans une telle équipe. Pour aller plus haut. Pour ma progression, et la suite de ma carrière, c’est une bonne chose. Je suis content de rejoindre le FC Nantes. C’est un challenge très excitant », explique Castelletto.

Quel rôle pour Castelletto au FC Nantes ?

Formé à l’AJ Auxerre, Jean-Charles Castelletto a rejoint le Stade Brestois en 2017. Le défenseur camerounais a notamment découvert la Ligue 1 la saison dernière avec Brest. Lors de l’exercice 2019-2020, l’ancien auxerrois a disputé 22 matches de Ligue 1 comme titulaire. Il a d’ailleurs inscrit un but lors de cette campagne. Au total, Castelletto a disputé 96 matches avec le club finistérien pour 6 buts et un assist. Dans sa carrière, il a également connu le championnat belge. Il a effectué des piges à Mouscron et au Club de Bruges. A Nantes, il devrait dans un premier temps être la doublure de Nicolas Pallois. Christian Gourcuff, le coach des Canaris, s’est souvent plaint de l’absence d’un remplaçant à la hauteur pour son défenseur de 32 ans.