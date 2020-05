ASSE Mercato : Stéphane Ruffier, un an de vacances et 2,8 M€

L'entraineur de l'ASSE, Claude Puel, a décidé que Stéphane Ruffier serait le gardien de but n°2 la saison prochaine. Si les dirigeants pensaient se débarrasser d'un gros salaire, le gardien, mis de côté, n'a pas l'intention d'arranger les finances du club.

Stéphane Ruffier d'accord pour une saison blanche à l'ASSE ?

Pour la première fois depuis la saison 2011-2012, Stéphane Ruffier va démarrer sur le banc de touche de l'ASSE. C’est la décision prise par Claude Puel au profit de Jessy Moulin. Évidemment, le portier de 33 ans le digère très mal. En effet, ce dernier est en froid avec le manager général et coach de Saint-Étienne depuis le début de sa mise à l'écart en février. Malgré tout, Stéphane Ruffier ne prendra pas la porte de sortie de Saint-Étienne cet été, il est bien décidé à rester afin d'honorer sa dernière année de contrat, selon L’Équipe. L’ancien Monégasque ne restera pas dans l’espoir de retrouver sa place de titulaire au cours de la saison mais se tient prêt à vivre une saison blanche, une saison sans jouer, tout en encaissant 2,8 M€ brut, jusqu’à la fin de son bail, soit le 30 juin 2021.

L'ASSE va devoir négocier avec Stéphane Ruffier

Cherchant à « baisser la masse salariale » de l’ASSE, les responsables n’hésiteront pas à transférer Stéphane Ruffier en cas d’offres, ce qui leur permettrait de faire l’économie sur son gros salaire. Toutefois, le natif de Bayonne devra y trouver son compte, il ne rejoindra pas un club proposant des émoluments en dessous de ce qu’il perçoit à Saint-Étienne. Les parties devront donc négocier pour trouver un accord ! Et Claude Puel se dit ouvert à tout. « Concernant l'effectif, c'est ouvert. C’est un peu l'inconnu… On est à l'écoute et on traitera les éventuelles demandes au cas par cas. Il n'y a pas de fin de non-recevoir », avait-il déclaré dans le quotidien sportif.