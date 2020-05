Mercato Toulouse FC : Max-Alain Gradel vers le RC Lens

L’attaquant ivoirien Max-Alain Gradel ne devrait pas descendre en Ligue 2 avec Toulouse FC. Le joueur est proche de rejoindre le RC Lens qui a manifesté un intérêt pour ses services, selon la presse ivoirienne.

Toulouse FC en Ligue 2, Max-Alain Gradel au RC Lens

Les Sang et Or pourraient signer Gradel gratuitement





Avec la descente de Toulouse FC en Ligue 2, un départ de Max-Alain Gradel ne devrait pas tarder à se concrétiser. L’attaquant ivoirien a des touches avec le RC Lens, selon Sportmania. Les Sang et Or chercheraient à profiter de la situation du dernier de Ligue 1 pour lui prendre ses meilleurs éléments. Avec la piste Gaël Kakuta qui tarde à se concrétiser, le club nordiste fait de l’ivoirien une possible solution pour renforcer son secteur offensif. Le Racing Club de Lens l’attendrait pour négocier les conditions de son éventuel transfert.Avec la descente du TFC, Max-Alain Gradel devrait activer un accord tacite conclu avec son président Olivier Sadran. Cet accord vieux d’au moins un an permettrait un départ du joueur au mercato 2020. Le RC Lens pourrait donc en profiter pour engager l’ivoirien de 32 ans, auteur de 3 buts et 3 passes décisives cette saison. L'ancien joueur de l' ASSE a disputé 21 des 28 matchs de l’exercice 2020. Le TFC se débarrasserait par la même occasion d’un gros salaire. L’ivoirien émargeait à 190 000 euros mensuels bruts, arrondis à 200 000 euros grâce aux primes collectives négociées en début de saison 2019 pour deux ou trois cadres.