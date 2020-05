Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et son homologue de l’EA Guingamp (Ligue 2), Bertrand Desplat, se chamaillent au téléphone. Le dirigeant guingampais a révélé les raisons de son clash avec le président de l’Olympique de Marseille.

OM - EA Guingamp, des tensions entre Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat ?

Les clashs sont fréquents entre présidents de clubs de football français depuis l’arrêt prématuré des championnats Ligue 1 et Ligue 2. Les prises de discordes entre Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et son homologue Jean-Michel Aulas sont bien connes. Mais le dirigeant de l’Olympique de Marseille n'aurait pas que le patron des Gones comme adversaire. Selon les informations du Parisien, Jacques-Henri Eyraud se serait également chamaillé au téléphone avec le président de l’EA Guingamp cette semaine. Le responsable marseillais aurait reproché au patron du club de Ligue 2 d’avoir transmis des documents aux journalistes de Mediapart. Il n’en fallait pas plus pour mettre Bertrand Desplat en colère.

Le dirigeant guingampais pointe l’inexpérience du marseillais

Interrogé sur ce clash, Bertrand Desplat n’a pas nié les faits, loin de là. Le président de l’EA Guingamp a expliqué qu’il n’acceptait pas qu’on doute de son honnêteté. « Il y a une chose que je n’accepterais de personne, c’est que l’on mette en doute mon intégrité. C’est la maladresse qu’il a commise. Mal lui en a pris. Jacques-Henri est président d’un grand club, et c’est encore un jeune président, donc ça lui arrive encore de commettre un certain nombre de maladresses. Il fera comme tout le monde, il apprendra au fur et à mesure du temps », a déclaré le patron des Guingampais sur La Chaîne L’Equipe.