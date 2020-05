Ex- Bordeaux : Jules Koundé se prononce sur la crise au club

Bien qu’aujourd’hui au FC Séville, Jules Koundé suit toujours l’actualité des Girondins de Bordeaux. Le défenseur de 21 ans s’est exprimé sur la brouille entre la direction du club et les Ultramarines.

Jules Koundé triste pour les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux sont dans une situation critique. Alors que le club au scapulaire doit gérer ses problèmes financiers, il se retrouve englué dans un scandale avec certains supporters. Les Ultramarines sont en rogne contre le président Frédéric Longuépée et son équipe. A travers des enregistrements sonores qu’ils publient sur les réseaux sociaux, les Ultras bordelais entendent faire tomber le président des Girondins et son staff. Ces enregistrements issus d’une rencontre de la direction bordelaise mettent à mal la gestion du club. Ancien des Girondins, Jules Koundé est chagriné par la tension entre les dirigeants bordelais et cette frange de supporters. Pour le défenseur du FC Séville, elle n’honore pas le club.

Une crise partie pour durer avec les Ultramarines ?

Dans un entretien sur Instagram avec l’influenceur Nando Chachalana, Jules Koundé a exprimé son désarroi. « Sur ce qui est sorti, j'ai été assez surpris et étonné de l'ampleur de ce qui a été dit. Il y a des choses qui semblent inouïes pour un club comme les Girondins qui a une identité forte et un club phare de la Ligue 1. C'est assez triste de voir que le club va dans la mauvaise direction », a confié le défenseur de 21 ans durant cet échange. Le Parisien estime que cette situation risque d’affecter les hommes de Paulo Sousa sur la durée. « Ce n'est pas facile à vivre pour une équipe ce genre de chose. Quand il y a un mauvais climat au club avec les supporters, ça n'aide pas l'équipe à performer. On a besoin de nos supporters », a-t-il poursuivi. Pour le moment, l’accalmie est encore loin entre Frédéric Longuépée et les Ultramarines. Les deux parties devraient se retrouver prochainement devant les tribunaux.