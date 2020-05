Ligue 1, Ligue 2 : Les dates de début de saison fixées

Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 arrêtés prématurément, les membres de la LFP ont désormais le regard tourné vers la prochaine saison, pour laquelle les dates de démarrage seraient désormais connues.

Quelles dates pour le démarrage de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ?

La pandémie de Covid-19 n’a pas permis à la saison 2019-2020 d’arriver à son terme. Interrompue dès mi-mars, cette saison s'est définitivement arrêtée fin avril et les résultats en cours ont été validés. Si certains présidents de clubs se battent encore pour une reprise ou pour une reconsidération du classement, la Ligue de Football Professionnel semble être déjà passée à l’étape suivante, à savoir les dates de début de la prochaine édition de Ligue 1 et de Ligue 2. Après plusieurs consultations, l’instance aurait enfin arrêté ces dates tant attendues.

Les dates de démarrage de la prochaine saison désormais fixées ?

La LFP aurait choisi le 23 août pour le début de la prochaine saison de Ligue 1 et le 22 août pour la Ligue 2. « Au-delà des dates définitives des journées de compétitions, après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 23 août pour la Ligue 1 et le 22 août pour la Ligue 2 », annonce le procès-verbal du conseil d'administration de l'instance réuni mercredi dernier. Cependant, ces dates devraient encore être validées par l’UEFA, qui se réunira le 17 juin et qui compte terminer la Ligue des Champions en août.