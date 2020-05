PSG Mercato : Thiago Silva finalement vers l’Angleterre ?

Alors que la tendance semblait à une prolongation, Thiago Silva pourrait finalement filer en Angleterre. Selon la presse italienne, Carlo Ancelotti voudrait attirer le Brésilien à Everton.

Bientôt les retrouvailles entre Thiago Silva et Carlo Ancelotti ?

Nouveau rebondissement au sujet de Thiago Silva. S’il semblait parti pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien pourrait finalement quitter le club de la capitale. Aux dernières nouvelles, un sérieux prétendant serait entré dans la course pour obtenir la signature du défenseur brésilien. Selon TuttoMercatoWeb, « O Monstro » serait dans le viseur d’Everton. Coach des Toffees, Carlo Ancelotti voudrait de nouveau travailler avec le défenseur de 35 ans qui arrive en fin de contrat cet été au PSG. Les deux hommes se sont déjà côtoyés durant une saison (2012-2013) au Paris Saint-Germain. Le technicien italien avait notamment nommé le Brésilien capitaine du club de la capitale. Un brassard qu’il conserve encore aujourd’hui.

Une offre en vue pour Silva ?

Carlo Ancelotti rêve de s’offrir un défenseur de la trempe de Thiago Silva. A côté de l’expérience du défenseur, le coach d’Everton veut profiter d’une opportunité à zéro euro. Pour TuttoMercatoWeb, l’autre club de la Mersey ne compte pas perdre de temps pour passer à l’offensive. Le média transalpin annonce ainsi que les Toffees seraient déjà entrés en contact avec l’ancien défenseur du Milan AC et devrait proposer un contrat au Brésilien dans les prochaines semaines. Reste maintenant à savoir si cette offre sera satisfaisante aux yeux du natif de Rio de Janeiro. Avec des émoluments estimés à 14 millions d’euros annuels, le défenseur est actuellement l’un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain. On comprend mieux pourquoi il est opposé à la baisse des salaires proposée par Nasser Al-Khelaïfi.