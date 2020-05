Stade Brestois : Le départ de Samuel Grandsir se confirme

Samuel Grandsir n’entend pas aller au-delà de sa pige au Stade Brestois. Le milieu de terrain de 23 ans compte rentrer à l’AS Monaco où il a l'intention de s’imposer la saison prochaine.

Samuel Grandsir annonce son départ de Brest

Prêté cette saison au Stade Brestois, Samuel Grandsir a pu retrouver du temps de jeu. Une chose dont il se satisfait. « Je pense avoir fait une assez bonne saison et avoir montré des belles choses. Je voulais faire une saison pleine, jouer beaucoup de matches car je sortais d’une saison assez blanche. Ça a été le cas (…) Je suis satisfait de mon année », a confié le milieu de terrain à Ouest France. La saison terminée pour le club finistérien, le milieu de terrain ne compte pas poursuivre l’aventure à Brest. Prêté par l’AS Monaco, le joueur de 23 ans compte retourner sur le Rocher pour s’imposer. « Je suis venu à Brest, en prêt, pour avoir du temps de jeu. Mais j’appartiens à Monaco. Il me reste trois ans de contrat là-bas et je veux m’imposer (…) Il n’y aura pas de nouveau prêt », a souligné le natif d’Evreux.

Un avenir pour Grandsir avec l’AS Monaco ?

Samuel Grandsir avait été prêté sans option d’achat par l’AS Monaco. Avec Brest, il a disputé 27 matches toutes compétitions confondues pour 5 buts et une passe décisive. Reste maintenant à savoir s’il aura la même chance sur le Rocher. Depuis qu’il a rejoint l’ASM en 2018, le milieu de terrain droit n’a pas encore disputé une saison intégrale avec le club de la Principauté. Il avait déjà été prêté au RC Strasbourg en janvier 2019 avant de poser ses valises à Brest. La menace d’un nouveau départ est d’autant plus pesante que le vice-président monégasque Oleg Petrov a annoncé de nombreux départs cet été. Le dirigeant asémiste veut réduire ses charges en se débarrassant des nombreux joueurs sous contrat avec le club.