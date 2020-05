Borussia M'GladBach : Incroyable, 13 000 fans au Borussia Park

Suspendue à la mi-mars à cause du Covid-19, la Bundesliga a repris le week-end dernier. Ce samedi, le Borussia M'GladBach recevait le Bayer Leverkusen pour le compte de la 27e journée. 13 000 spectateurs sont présents au Borussia Park.

13 000 spectateurs pour Borussia M'GladBach - Bayer Leverkusen ?

La Bundesliga a certes repris, mais ce n’est pas encore la fin du coronavirus sur le territoire allemand, les matches sont soumis à des mesures sécuritaires et sanitaires très strictes. Ainsi, toutes les rencontres se jouent à huis clos et les joueurs sont tenus de rester à bonne distance les uns des autres pendant les célébrations. Et pourtant, le match entre le Borussia Monchengladbach et le Bayer Leverkusen semble avoir échappé au huis clos. 13 000 spectateurs ont été autorisés à suivre cette rencontre dans les tribunes du Borussia Park. Est-ce une violation du huis clos ou un passe-droit accordé à ces spectateurs ?

Qui sont les spectateurs du Borussia Park ?

Il ne s’agit ni d’une violation du huis clos, ni d’une faveur accordée à ces 13 000 spectateurs. En effet, ces spectateurs ne sont pas des personnes, mais de simples cartons à l’effigie de 13 000 fans du Borussia Monchengladbach. Ces effigies se sont retrouvées dans les tribunes du Borussia Park après avoir été achetées par les fans pour symboliser leur présence pendant la rencontre. Il a y même des effigies représentant les légendes du Borussia Mönchengladbach et un groupe de supporters du Bayer Leverkusen. « Le football n’est rien sans fans », indique une banderole dans les tribunes. Le Bayer Leverkusen a remporté le match par 3 buts à 1.