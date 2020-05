Bordeaux Mercato : Accord en vue pour Paul Bernardoni ?

Paul Bernardoni ne devrait pas revenir aux Girondins de Bordeaux au terme de son prêt au Nîmes Olympique. Le gardien de but de 23 ans devrait prendre la direction du SCO. Les négociations seraient en bonne voie avec Angers.

Paul Bernardoni en route pour le SCO ?

Prêté depuis deux saisons au Nîmes Olympique, Paul Bernardoni ne va pas poursuivre l’aventure avec le club occitan. Le portier de 23 ans arrive en effet au terme de son prêt cet été. Bien qu’il soit également sous-contrat avec les Girondins jusqu’en 2023, le gardien de but ne devrait pas non plus revenir à Bordeaux. Au terme de ses deux années de prêt à Nîmes, le natif d’Evry a tapé dans l’œil d’autres formations de l’élite. Aux dernières nouvelles, c’est le SCO Angers qui serait en voie de recruter le gardien appartenant aux Girondins. Pour Clément Carpentier, Bernardoni va rejoindre Angers cet été. Selon les informations du journaliste de 20 Minutes, l’affaire serait déjà bouclée à « 90% ».

Une arrivée surprise au SCO ?

Sur Twitter, Clément Carpentier a ainsi indiqué qu’il ne restait plus que quelques détails à régler pour boucler ce transfert. Le SCO devrait verser 7,5 millions d’euros (bonus compris) pour recruter Paul Bernardoni. Celui-ci devrait signer pour 4 ans chez les Scoïstes. Son arrivée à Angers peut paraître surprenante, surtout que Sébastien Larcier démentait il y a encore quelques jours tout contact au sujet de Bernardoni. Le directeur sportif angevin s’était davantage montré ouvert par rapport à la succession de Ludovic Butelle (37 ans), le titulaire au poste de gardien. Il semble qu’au final, la direction du SCO soit donc revenue sur sa position et ait décidé de passer à l’offensive pour Paul Bernardoni. Il n’y a donc plus qu’à attendre une officialisation de l’une des deux parties.