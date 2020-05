PSG Mercato : L'Inter aurait posé ses conditions pour Cavani

Selon la presse italienne, l’Inter Milan est prêt à récupérer Edinson Cavani. Seulement, les Nerazzurri poseraient certaines conditions pour signer l’avant-centre en fin de contrat au PSG.

Les formalités à remplir pour céder Cavani à l’Inter Milan

L’avenir d’Edinson Cavani reste l’une des grosses énigmes du prochain mercato estival. Alors que son contrat expire le 30 juin, le nom de l’attaquant uruguayen figurerait autant sur la liste des départs et que celle des joueurs pouvant être prolongés. S’agissant de départ, le nom de l’avant-centre de 33 ans est aujourd’hui associé à l’Inter Milan. Le club italien serait intéressé par le profil du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (200 réalisations). Mais selon La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri poseraient certaines conditions, trois au total, pour récupérer El Matador. D’après le journal, il faudrait déjà que le joueur soit intéressé par une venue à Milan. Ensuite, il faudrait qu’il fasse un effort financier. Le club italien ne pouvant pas lui offrir les 12 millions annuels qu’il perçoit à Paris.

Paris contraint de recruter Mauro Icardi ?

Dernière condition et non la moindre, le PSG devra lever l’option d’achat de Mauro Icardi qui s’élève à 70 millions d’euros. La source explique qu’une partie de ces fonds ira dans le traitement salarial d’Edinson Cavani une fois qu’il aura rejoint les Nerazzurri. Seulement, cette dernière case paraît difficile à cocher, car comme le révélait Sky Sport, les Parisiens négocieraient pour réduire le montant de l’option d’achat d’Icardi. Une proposition de 50 millions d’euros aurait été déclinée par la formation italienne. A se demander si l’avenir de l’Argentin est lié à celui de Cavani. D’autant plus que l’Uruguayen sera libre de s’engager où il veut cet été s’il ne prolonge pas son contrat.