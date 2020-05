Le Havre AC : Pape Gueye priorité d’un club de Ligue 1 ?

Alors qu’il était annoncé du côté de l’Angleterre, Pape Gueye pourrait finalement rebondir en Ligue 1. Le milieu de terrain du Havre (Ligue 2) serait sur les tablettes d’Angers. Le SCO voudrait préparer la relève avec le Havrais de 21 ans.

Pape Gueye dans le viseur du SCO Angers ?

En fin de contrat au Havre AC, Pape Gueye va quitter le club normand au prochain mercato. Sa prochaine destination reste une grande inconnue. Un temps annoncé à Watford, le jeune milieu de terrain ne devrait pas rejoindre les Hornets cet été. La faute à de potentielles irrégularités dans le contrat passé avec le club de Premier League qui comptait le signer pour 5 ans. Alors que cette piste s’éloigne, le natif de Montreuil pourrait débarquer en Ligue 1 la saison prochaine. Selon Ouest France, le SCO Angers serait « très intéressé » par le joueur de 21 ans. Le média révèle ainsi que Pape Gueye est dans le viseur du club angevin depuis un certain moment. L’épisode avec Watford aurait redonné espoir au SCO qui aurait décidé de tenter sa chance sur ce coup à zéro euro.

Remplaçant de Santamaria à Angers ?

Pour Ouest France, Angers souhaite faire de Pape Gueye le successeur de Baptiste Santamaria. Le patron du milieu de terrain angevin bénéficie d’un bon de sortie cet été. Son nom a notamment été proposé au Real Madrid, mais le géant espagnol n’a jamais réagi à ce sujet. Mais le milieu du SCO pourrait bien rebondir dans une formation plus huppée qu’Angers cet été. Les Noirs et Blancs n’attendent pas moins de 15 millions d’euros à l’issue de la vente de Santamaria. S’agissant de Gueye, la direction angevine estime qu’il a les épaules pour prendre le relais. Toutefois, le SCO devra se montrer convaincant dans ce dossier. Des intérêts de l’OM et du Valence CF sont également évoqués.