Real : Reprise de la Liga, Vinicius enterre déjà le Barça

La Liga devrait reprendre le 8 juin prochain. Pour Vinicius, le Real Madrid sera champion face à son éternel rival, le Barça, dominé lors des 2 matches qui ont déjà opposé les 2 formations cette saison.

La reprise de la Liga le 8 juin prochain ?

Après une interruption de plusieurs mois imposée par la pandémie de Covid-19, la Bundesliga a repris le week-end dernier et se poursuit se week-end avec la 27e journée. La Liga reprendra à son tour le 8 juin. En effet, le gouvernement espagnol est favorable à la reprise de la saison. Une reprise qui ferait grand plaisir à Thibault Courtois, qui avait déjà exprimé son désaccord face à un sacre du Barça en cas d’arrêt de la saison, malgré le statut de leaders des Barcelonais avant la suspension. Mais le gardien belge n’est pas le seul joueur du Real Madrid à être heureux par la reprise de la Liga. Son coéquipier Vinicius, jeune ailier brésilien, affiche également sa joie.

Vinicius voit le Real Madrid finir champion

Pour le jeune Brésilien, le Real Madrid a largement dominé le Barça lors des 2 matches qui les ont opposés avant l’interruption, (0-0 au Camp Nou, 2-0 à Bernabéu pour le Real Madrid). « J'ai revu les deux matchs et je pense toujours qu'on a été meilleur que le Barça. Je crois qu'on a été supérieur dans plus de domaines », a rappelé Vinicius dans Marca. Aussi, les Madrilènes sont impatients de rejouer pour offrir le titre à leurs supporters afin de les soulager pour les moments difficiles vécus cette année. « On a fait de très bons matchs jusqu'ici et on doit retrouver nos sensations. On a très envie de revenir et de gagner. On veut remporter cette Liga pour nos supporters. Les gens ont beaucoup souffert et on veut offrir de la joie aux Madrilènes malgré la situation. On sait qu'un sacre en Liga n'effacera pas les grandes tragédies, mais ce serait un sourire, quelque chose de joyeux », a-t-il expliqué.