OM, Bordeaux : Eyraud, Longuépée, le divorce avec les fans

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, et son homologue des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuépée, sont en difficulté vis-à-vis de leurs supporters. Willy Sagnol croit savoir pourquoi les dirigeants phocéen et girondin sont rejetés par les fans.

Eyraud et Longuépée en difficulté face aux supporters

Jacques-Henri Eyraud et Frédéric Longuépée vivent des moments difficiles face à leurs supporters. Ces deux dirigeants sont accusés de mal gérer leur club. Les fans de l’Olympique de Marseille reprochent à leur président le limogeage surprise du directeur sportif Andoni Zubizarreta et sa mauvaise gestion du dossier André Villas-Boas. Quant au dirigeant bordelais, il fait face à une véritable fronde des Ultramarines Bordeaux 1987, principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux. Dans les deux cas, les fans réclament la démission de leurs présidents respectifs.

La véritable cause du divorce dévoilée

Willy Sagnol a analysé les rapports tendus entre les présidents marseillais et bordelais et leurs supporters. L’ancien latéral du Bayern Munich est convaincu que Jacques-Henri Eyraud et Frédéric Longuépée sont rejetés par les fans à cause de leur froideur vis-à-vis des supporters et de leur ignorance du football. « J’aimerais faire un parallèle de la situation de l’OM avec celle des Girondins de Bordeaux. On a deux présidents en France qui sont en grande difficulté avec leurs supporters, c’est M. Longuépée et M. Eyraud. Le parallèle est frappant car ce sont deux projets américains. Ils ont parachuté deux présidents, qui je suis persuadé, n’ont jamais regardé un match de foot de leur vie avant de venir. Quand tu fais des erreurs, tout est pardonnable par exemple quand tu achètes un mauvais joueur. Il y a une chose que les supporters ne pardonnent pas, c’est la froideur des dirigeants. Que ce soit à Marseille ou que ce soit à Bordeaux, ils ont montré une extrême froideur. En plus de ça, ils ont fait plein d’erreurs », a expliqué Willy Sagnol dans l’After Foot sur RMC Sport.