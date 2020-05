OL Mercato : Deux pépites lyonnaises affolent la Ligue 2

L’ OL pourrait se séparer de quelques-unes de ses pépites cet été. Yann Kitala et Hermann Tibely pourraient rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine. Plusieurs clubs de deuxième division se disputent les deux Gones.

Deux pépites de l’ OL bientôt en Ligue 2 ?

A cause de sa mauvaise position (7e) en Ligue 1, l’ OL pourrait manquer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Conséquence directe, plusieurs joueurs pourraient quitter Lyon au prochain mercato. Si des joueurs de l’équipe première pourraient aller voir ailleurs, le club rhodanien devrait aussi laisser filer quelques jeunes. Comme l’indique L’Equipe, le club de Jean-Michel Aulas entend se séparer de certains joueurs de son centre de formation cet été. Pour le quotidien sportif, Yann Tikala et Hermann Tibely devraient quitter Lyon lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le journal croit savoir que ces deux pépites lyonnaises pourraient débarquer en Ligue 2 où plusieurs clubs se disputent pour obtenir leurs signatures.

Le FC Sochaux en pôle ?

D’après les informations de L’Equipe, le FC Sochaux est le plus à même de récupérer Yann Tikala et Hermann Tibely. Le club doubiste s’était déjà offert d’autres pépites lyonnaises ces dernières saisons. Aldo Kalulu et Elisha Owusu avaient respectivement rejoint le pensionnaire de Ligue 2 en prêt en 2017 et 2018. Outre Sochaux, l’AC Ajaccio s’intéresserait également à Yann Tikala. De son côté, le promu lensois aurait un faible pour Hermann Tibely. Mais l’ OL devrait donner la priorité aux Sochaliens. Et pour cause, Lyon souhaite en échange recruter le jeune défenseur Maxence Lacroix (20 ans). Raison pour laquelle le club rhodanien pourrait céder les deux joueurs sus-cités pour parvenir à ses fins.