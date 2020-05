Bayern Munich : Les Bavarois, un nouveau record de folie

Le Bayern Munich recevait l'Eintracht Francfort (5-2) ce samedi lors de la 27e journée de Bundesliga. Ce score fleuve a permis aux Munichois de réaliser un record à couper le souffle.

Le Bayern Munich écrase l'Eintracht Francfort

Suspendue à la mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19, la Bundesliga a repris le week-end dernier, en attendant la reprise des autres grands championnats européens (Liga, Serie A, Premier League). Ce samedi, pour la 27e journée du championnat d'élite allemand, le leader Bayern Munich était opposé à l'Eintracht Francfort. La rencontre a été une simple formalité pour les joueurs de l'entraîneur Hansi Flick qui ont étrillé leurs adversaires sur le score de 5 buts à 2. Une victoire qui permet au Bayern Munich de conforter sa domination en Bundesliga malgré la longue interruption et de garder 4 points d’avance sur son poursuivant direct, le Borussia Dortmund. Mais cela n’est pas le plus impressionnant.

80 buts en 27 matches de Liga pour les Bavarois

En effet, le plus impressionnant, c’est le record établi par le Bayern Munich grâce à cette large victoire. Selon les statistiques d’Opta, ce score fleuve permet aux Munichois de compter 80 buts marqués en 27 matches de Bundesliga cette saison. Un record de folie qui est la preuve de la grosse domination du football allemand par Manuel Neuer et ses coéquipiers. Les Bavarois se déplaceront sur la pelouse du Borussia Dortmund le mardi 26 mai (18h30) dans le cadre de la 28e journée de Bundesliga. La rencontre entre le leader munichois (58 points) et son dauphin (54 points) s'annonce palpitante.