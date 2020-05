Juventus : Gonzalo Higuain annonce son retour en Argentine

Alors que son nom est associé à pas mal d’écuries ces dernières semaines, Gonzalo Higuain vient de trancher pour son avenir. L’attaquant de la Juventus, à qui il reste un an de contrat, a fait part de son intention de retourner en Argentine.

Retour au bercail pour Gonzalo Higuain

De retour à la Juventus l’été dernier, Gonzalo Higuain pourrait encore quitter le Piémont cet été. Son nom est en effet associé à pas mal de destinations pour le moins surprenantes. Ainsi, l’avant-centre de 32 ans est notamment envoyé à DC United en MLS ou encore à River Plate, son club formateur. Au parfum des rumeurs qu’il alimente, l’attaquant argentin s’est exprimé sur son avenir. Il se voit ranger ses crampons en Argentine, à River, où tout a commencé. « J'envisagerais de retourner à River pour prendre ma retraite », a-t-il confié à TyC Sports. S’il sait où il va mettre un terme à sa carrière, l’Argentin n’a aucune idée de son avenir proche.

Un départ déjà acté par la Juventus ?

Dans sa sortie, Gonzalo Higuain admet pour le moment n’avoir la tête qu’à Turin. Cependant, le club a d’autres projets pour son avant-centre. La direction turinoise compte le vendre cet été de peur de le laisser partir libre dans un an au terme de son contrat. Certains noms dont Mauro Icardi, Gabriel Jesus ou Harry Kane ont souvent été évoqués pour prendre sa succession à Turin. L’Argentin s’est retrouvé dans une situation inconfortable en 2018 lorsque la Juventus a réalisé son « coup du siècle ». Jusque-là star des Bianconeri, l’attaquant argentin est devenu un joueur lambda suite à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. L’ancien buteur de Naples a même été envoyé au Milan AC et à Chelsea où il a enchaîné des expériences non concluantes.