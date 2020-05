Mercato PSG : Mauro Icardi, l’ Inter Milan prêt à un effort !

Le Mercato PSG va commencer par le dossier Mauro Icardi, présentement en négociation entre le Paris Saint-Germain et l’ Inter Milan. Et les choses se présentent bien pour Leonardo, le directeur sportif brésilien à la tâche dans les tractations. Le club de la capitale a fait le choix de ce joueur dont la signature provoquera le départ définitif de Edinson Cavani, en fin de contrat le 30 juin prochain. L’actualité Mercato PSG devrait donc bien commencer par le secteur offensif, pourtant chantier secondaire contrairement à la défense et sur les côtés où des départs sont prévus.

Mercato PSG : l’Inter Milan prêt à baisser le prix de Mauro Icardi ?

À l'arrivée de Mauro Icardi au PSG, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, il était convenu entre le Paris Saint-Germain et l’ Inter Milan un versement de 70 millions d’euros pour la levée de son option d'achat. La saison terminée, le club de la capitale a décidé de garder Mauro Icardi, mais estime son prix trop élevé, surtout après la crise de coronavirus qui a porté un coup dur aux finances des différents clubs. Même le PSG, considéré comme un des clubs les plus riches d’Europe, souffre de la nouvelle situation. L’ Inter Milan, selon L’Equipe, est donc prêt à accepter une baisse du prix de son attaquant sans toutefois le brader. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le club italien avanceraient positivement pour Leonardo. Les Parisiens pourraient finalement ne payer qu’un montant compris entre 55 et 60 millions d’euros, hors bonus. Les dirigeants intéristes savent que les temps sont durs et font donc preuve de souplesse dans les tractations en cours avec le PSG pour un transfert définitif de l’attaquant argentin.

Mauro Icardi prêt à rester au Paris Saint-Germain ?

Pendant que l’Inter Milan et le PSG négocient son avenir, Mauro Icardi passe du bon temps dans sa villa italienne. Selon la même source, l’attaquant argentin souhaite poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain contrairement à ce qu’avancent certaines rumeurs. En 31 matchs disputés avec l’équipe parisienne, le buteur de 27 ans a inscrit 20 buts. Il avait commencé fort au club de la capitale française avant de baisser de régime. Pourtant Leonardo aurait fait le choix de miser sur lui pour l’avenir. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a donc pas fait de proposition de prolongation de contrat à Edinson Cavani (33 ans). Celui-ci qui devrait quitter le PSG gratuitement au mercato estival.

La relation de Mauro Icardi avec les supporters nerazzurri est telle qu’il n’a pas spécialement envie de retourner dans ce club. D’un autre côté, des clubs italiens sont intéressés par ses services, surtout la Juventus Turin. Seulement, l’ Inter Milan ne peut vendre son attaquant à son rival, ce qui l’amène à la souplesse dont il fait preuve vis-à-vis du PSG dans ces négociations. Les dirigeants de Mauro Icardi veulent aussi recruter Edinson Cavani. L’Uruguayen lui veut rester au Paris SG, mais le club ne lui a fait aucune proposition concrète à ce jour. Leonardo ne devrait cependant prolonger son attaquant que si les négociations pour Icardi échouent.

Edinson Cavani à l’ Inter Milan ou à Newcastle United ?

Edinson Cavani plait au club milanais. L’entraîneur Antonio Conte l’aurait d’ailleurs désigné comme priorité numéro un de son mercato estival. L’Uruguayen voulait pourtant rester encore deux saisons au PSG qui n’a jamais vraiment marché dans ce sens. Il devra donc, dès son retour au Camp des Loges le 22 juin, date de la reprise des entraînements, faire le point avec le club. Si rien de concret ne sort de la rencontre, il pourrait accepter l’offre d’un des clubs présentement lancés à ses trousses. Outre les nerazzurri, Cavani plait aussi à Newcastle, selon la source. Le club anglais pourrait offrir de meilleures conditions salariales à l’attaquant, bien qu’il parte dans ce dossier avec un handicap d’une possible absence de la Ligue des Champions la saison prochaine.

Newcastle United est 13e au classement de Premier League et donc loin d’être assuré d’une qualification européenne la saison prochaine. Or Edinson Cavani aimerait jouer au haut niveau la saison prochaine, un challenge que peut lui offrir l’ Inter Milan, troisième de Série A à l’approche de la reprise du championnat le 8 juin prochain. À ce jour, l’issue du dossier Mauro Icardi conditionne fortement le départ de l’Uruguayen du PSG, club auquel il s’est fortement attaché ces dernières années. Le recordman des buteurs du club francilien (200 buts en 301 matchs) est d’ailleurs adulé par les fans. Ces derniers souhaitent dans leur immense majorité le voir rester. Contrairement à Thiago Silva, Neymar et certains autres joueurs, ils ont l’impression que Edinson Cavani est un des rares joueurs actuels de l’effectif à aimer le club.

Le PSG va décider pour Cavani après les négociations pour Icardi

Le 22 juin, les joueurs du PSG devraient reprendre les entraînements. Edinson Cavani reviendra donc au Camp des Loges comme tous ses camarades puisqu'il sera encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2020. Si Mauro Icardi est présent ce jour-là, l'Uruguayen pourrait entendre la direction du Paris Saint-Germain lui notifier son départ. Ce sera alors la fin de l'aventure pour lui après 7 magnifiques années sous les couleurs Rouge et Bleu.