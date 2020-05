OM : André Villas-Boas, Kombouaré dénonce une « aberration »

L’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM est devenu flou depuis le licenciement d’Andoni Zubizarreta. Antoine Kombouaré estime que la situation est telle que le technicien portugais a probablement perdu toute confiance dans le projet de l’Olympique de Marseille.

Villas-Boas, meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison ?

L’OM a fini 2e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Un classement qui permet à l’Olympique de Marseille de participer à la prochaine Ligue des Champions, après 7 ans d’absence. Et cette performance a été réalisée alors que le club marseillais avait un effectif réduit par rapport à ses concurrents directs (OL, LOSC, Stade Rennais...). Pour l'ex-entraineur de Toulouse, cette prouesse fait d’André Villas-Boas « le meilleur entraîneur de la saison » en Ligue 1. Alors, le technicien portugais « a raison de défendre ses intérêts », parmi lesquels un recrutement de nouveaux joueurs pour renforcer son effectif afin d'accroître ses chances de faire un bon parcours à la compétition européenne et les pleins pouvoir au directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Le technicien portugais désormais dans le doute ?

Or, l’ancien Barcelonais n’a pas reçu les pleins pouvoirs, il a été limogé. Une décision des dirigeants olympiens qui a provoqué une crise de confiance avec André Villas-Boas. Désormais, ce dernier n’exclut pas d’abandonner le banc marseillais pour manifester son mécontentement par rapport au départ de l’Espagnol, l’homme qui l’a fait venir à l’OM fin mai dernier. Et pourtant, les responsables phocéens auraient pu éviter de créer cette situation tendue. Sur les antennes d’RTL, Antoine Kombouaré estime que « cette situation est une aberration » face à laquelle « les joueurs sont abattus et l'entraîneur doit se demander ce qu'il fait là ».