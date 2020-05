Nîmes Olympique : Djibril Cissé "drague" un autre club de L1

Djibril Cissé veut sortir de sa retraite sportive pour atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. L’ancien buteur de l’OM avait déjà lancé un appel au Nîmes Olympique. Il vient de « s’offrir » à un autre club de l’élite.

Après Nîmes, Djibril Cissé pense à un autre club

Atteindre la barre mythique des 100 buts est une obsession pour Djibril Cissé. L’attaquant de 38 ans compte rechausser ses crampons pour parvenir à cette fin. Il y a quelques jours, l’ancien buteur de l’AJ Auxerre ou encore de l’Olympique de Marseille avait lancé un appel au Nîmes Olympique, histoire de « boucler la boucle ». Chez les Crocos, le natif d’Arles a en effet évolué avec les jeunes avant de devenir une véritable terreur des défenses à Auxerre. Désireux d’atteindre son objectif, l’avant-centre ne fait pas d’un retour à Nîmes une fixation. Sur Europe 1, il a confié qu’il se voyait aussi bien arborer le maillot de Dijon. « Avant l'AJ Auxerre, j’ai commencé au Nîmes Olympique, la boucle serait bouclée. Il y a aussi le Dijon FCO, j’ai du respect pour tous les clubs, ce serait un grand geste de leur part », a lâché Cissé.

Un dernier objectif réalisable pour Cissé ?

Djibril Cissé est bloqué à 96 réalisations en Ligue 1. Il a inscrit 70 buts avec l’AJ Auxerre, 24 avec Marseille et 2 sous le maillot de Bastia. L’ancien joueur de Liverpool a rangé ses crampons l’été dernier pour se reconvertir dans le monde de la nuit en tant que disc-jokey. L’ancien international tricolore (41 sélections/9 buts) ne manque pas d’arguments pour revenir en Ligue 1. Il assurait récemment sur So Foot être en bonne condition pour en finir avec sa hantise. Il se dit même prêt à jouer gratuitement pour le club qui l’acceptera dans ses rangs. Il faut dire que d’un point de vue sportif, il apparaît difficile pour une formation de l’élite de s’attacher les services de Cissé, d’autant plus qu’il fêtera ses 39 ans en août.