OL : Aulas, les dirigeants de la LFP sont « vraiment trop…! »

La Ligue 1 a été arrêtée tandis que la Bundesliga a repris et que la Liga reprendra le 8 juin. L’occasion pour Jean-Michel Aulas, président de l’OL, de dénoncer les dirigeants du football français avec plus de violence et de s'inquiéter des chances de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.

Aulas décoche une flèche aux dirigeants de la LFP

Suspendue à la mi mars, la Ligue 1 a finalement été arrêtée fin avril en raison des ravages de la pandémie de Covid-19. Pour Jean-Michel Aulas, dont le club a terminé 7e suite à cet arrêt prématuré de la saison, les dirigeants du football français ont mal compris les recommandations de l’UEFA et ont pris une décision hâtive. Dans des propos accordés à L’Equipe, le président de l’OL rappelle que l’UEFA avait recommandé de la « patience » aux différentes fédérations. Un mot mal compris par les dirigeants du football français qui étaient pourtant présents à la réunion de l’instance européenne « en tirant des conclusions différentes ». Alors, Jean-Michel Aulas est convaincu que les dirigeants français sont « vraiment trop cons » pour avoir mal interprété les conseils de l’UEFA. Aussi, le patron des Lyonnais prévient que si les dirigeants français campent sur leur décision d’arrêt définitif de la saison, « ils aggraveront leur responsabilité ».

Le Gone inquiet pour la France face à ses vrais concurrents

Selon Jean-Michel Aulas, la France devrait se garder de citer en exemple les Pays-Bas, la Belgique, Gibraltar… qui ont également arrêté leur championnat, car ces pays ne sont pas ses véritables concurrents. Il pense que les vrais concurrents de la France, c’est l’Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, des pays qui n’ont pas arrêté leur championnat. D’ailleurs, l’Allemagne a repris le week-end dernier et l’Espagne reprend le 8 juin. Le dirigeant rhodanien est également inquiet pour « la privation de chances en C1 » des clubs français, dont l’OL qui aura début août « les deux pieds attachés et la tête coupée pour jouer contre la Juventus, qui aura repris la compétition depuis fin juin ».