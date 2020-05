LOSC Mercato : Junior Alonso lève les doutes sur son avenir

Junior Alonso ne sera pas conservé par Boca Juniors. Le défenseur du LOSC, prêté depuis un an et demi au club argentin, a tranché pour son avenir qu’il voit désormais loin de l’Argentine.

Junior Alonso annonce son départ de Boca Juniors

Un an et demi après son départ à Boca Juniors, le périple argentin de Junior Alonso va s’achever le 30 juin prochain. Si le club argentin espérait conserver le défenseur du LOSC, celui-ci n’a plus envie de continuer en Argentine. Prêté avec option d’achat, le défenseur paraguayen souhaite juste retrouver sa famille après une longue période loin des siens. « C’est un fait que je ne continuerai pas au club. Ils ont compris ma position. Je veux juste être avec ma famille. Le club a été très bon pour moi », a confié le joueur de 27 ans à une radio paraguayenne. Outre ses soucis personnels, il faut dire qu’un transfert définitif d’Alonso à Boca devenait compliqué en raison de la crise financière liée au coronavirus.

Pas de retour au LOSC pour Alonso ?

Le club argentin comptait négocier avec le LOSC pour réduire le montant de l’option d’achat de Junior Alonso. Celle-ci était fixée à 3,5 millions d’euros. A défaut, le Xeneize espérait au moins obtenir un nouveau prêt d’Alonso. Mais le Lille OSC n’entendait pas prêter un joueur à qui il reste un an de contrat. Son départ de Boca semblait donc inéluctable. Sur le départ autant à Boca qu’au LOSC, le nom du défenseur a été associé à Club Olimpia, une formation paraguayenne. Dans sa sortie, l’intéressé a aussi botté en touche au sujet d’un éventuel transfert à Olimpia. « Dire que j’ai des offres est un mensonge et mon idée aujourd’hui n’est pas forcément de jouer au football paraguayen », a souligné Alonso. Reste maintenant à savoir où il va atterrir la saison prochaine, car il n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier à Lille.