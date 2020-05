Nîmes : Les vérités de Blaquart sur un départ de Briançon

Après plusieurs saisons à faire les beaux jours du Nîmes Olympique, Anthony Briançon serait convoité par de grosses écuries cet été. Dans des propos accordés à L’Equipe, Bernard Blaquart s’est montré très franc sur l’avenir estival du joueur.

Anthony Briançon, un élément clé du Nîmes Olympique ?

Formé à l’Olympique Lyonnais, Anthony Briançon est arrivé au Nîmes Olympique en 2012. Depuis, le milieu offensif de 25 ans n’a cessé de franchir les paliers au point d'être désormais l’un des joueurs clés et même le capitaine de la formation nîmoise, où il compte une cinquantaine de matches en Ligue 1, dont 22 matches et 1 but cette saison. Dans les colonnes du quotidien sportif, l’entraîneur gardois Bernard Blaquart s’est littéralement enflammé pour son milieu offensif en rappelant volontiers qu’il était « le capitaine, ça va faire huit ans qu’il est au Nîmes Olympique. C’est un pilier de l’équipe, un leader ».

Quel avenir pour le capitaine nîmois cet été ?

L’ancien Lyonnais est donc un joueur majeur du Nîmes Olympique. Un statut qui fait que « plusieurs clubs français s'intéressent à Anthony Briançon dont Saint-Etienne, Rennes ou Montpellier », selon de récentes informations de La Gazette de Nîmes. Le média local a même indiqué que le Montpellier HSC semblait être le prétendant le plus chaud pour une signature du capitaine des Crocodiles cet été, même si aucune offre n’est encore arrivée sur le bureau des dirigeants du Nîmes Olympique. Evoquant un départ estival de son joueur dans les colonnes de L’Equipe, le coach des Nîmois n’a pas caché sa « tendance à dire que c’est le bon moment » pour Anthony Briançon de partir « dans un club plus huppé ». Mais Bernard Blaquart espère que « tout le monde y trouve son compte » en cas de départ de son capitaine, à qui il reste encore 2 ans de contrat avec la formation gardoise.